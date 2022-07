Gloria Buzau tinteste sus in noul sezon de Liga 2 si nu-si ascunde intentiile. Auras Brasoveanu: "Obiectivul nostru, personal, este promovarea in Liga 1." Presedintele, despre pierderea lui Chica-Rosa si achizitiile facute

Gloria Buzau (denumire preluata in aceasta vara de FC Buzau) se anunta a fi printre principalele candidate la promovare in acest sezon de Liga 2, editia 2022-2023.Clubul si-a numit un presedinte executiv, si-a mentinut pe banca tehnica experimentatul antrenor, a facut cateva achizitii care la prima vedere par sa mareasca valoarea lotului si, poate cel mai important, are stabilitate financiara, liniste si conditii bune pentru acest nivel fotbalistic.Auras Brasoveanu nu se ascunde dupa deget: ... citeste toata stirea