Gloria Buzau - Unirea Slobozia se joaca ACUM, in penultima etapa a play-off-ului Ligii 2. Dumitru loveste transversala cu o executie din penalty

Gloria Buzau are o noua sansa, a doua consecutiva, de a obtine punctul necesar pentru a bifa matematic promovarea in SuperLiga.De aceasta data va fi fata in fata cu liderul campionatului Ligii 2, Unirea Slobozia, intr-un meci organizat pe teren propriu, de la ora 19:00, in etapa a 9-a a play-off-ului, penultima a turneului care decide cele doua formatii promovate direct si cele doua care vor merge in barajele de promovare.Runda a 9-a a play-off-ului Ligii 2, a treia intermediara a turneului, ... citește toată știrea