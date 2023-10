Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 17 august 2023, 16:59 / Actualizat joi, 17 august 2023 17:05Glory 89 va avea loc pe 7 octombrie 2023. Bulgaria va gazdui in premiera o gala de kickboxing de asemenea anvergura, prima lupta anuntata fiind intre bulgarul Stoyan Koprivlenski (29 de ani) si romanul Sorin "Ronin" Caliniuc (27).Glory, cea mai importanta promotie de kickboxing din lume, a anuntat astazi ca a 89-a editie a galei va avea loc in Bulgaria, in Arena Burgas, pe 7 octombrie 2023. ... citeste toata stirea