Gluma zilei dupa ce Will Smith l-a lovit pe Chris Rock: "Cred ca a dat mai tare Anamaria Prodan! Lui Alexa i s-a intors si capul"

Articol de GSP - Publicat luni, 28 martie 2022, 18:20 / Actualizat luni, 28 martie 2022 18:45Ion Pascu (39 de ani), poreclit "Bombardierul", considerat cel mai bun roman in MMA, a comentat in mod ironic momentul socant petrecut la Gala Oscarurilor 2022, cand Will Smith l-a palmuit pe Chris Rock.Un moment socant s-a petrecut in aceasta dimineata la Gala Premiilor Oscar. Will Smith a urcat pe scena si l-a palmuit pe Chris Rock, dupa ce acesta a facut o gluma la adresa actritei Jada Pinkett ... citeste toata stirea