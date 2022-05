Gol de la 80 de metri marcat de portarul echipei Sepsi OSK U19 in semifinala Cupei Romaniei cu "U" Cluj. Performerul e fratele lui Roland Niczuly, care se teme deja pentru postul sau de la prima echipa a trupei din Sfantu Gheorghe

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe U19 si FK Miercurea Ciuc U19 vor juca finala Cupei Romaniei la aceasta categorie de varsta in data de 25 mai, pe stadionul Rapid - Giulesti.Echipa din Sfantu Gheorghe s-a calificat in ultimul act dupa o dubla victorie, 2-1 cu "U" Cluj, iar FK Miercurea Ciuc a eliminat FCSB dupa 2-1 in deplasare si 3-3 acasa.Portarul Rajmund Niczuly, gol de la 80 de metri in semifinala cu "U" ClujPentru covasnenii de la Sepsi este prima finala la juniori din istoria clubului. Echipa ... citeste toata stirea