Golgeterul ligii secunde, dorit de o reprezentanta a Romaniei in cupele europene * Cine sta in calea transferului

Articol de Vlad Nedelea - Publicat marti, 31 mai 2022, 17:43 / Actualizat marti, 31 mai 2022 18:35Sory Ibrahim Diarra (22 de ani), golgeterul ligii secunde, este dorit de Sepsi. Atacantul din Mali se afla sub contract cu Petrolul, dar cheia mutarii o reprezinta clubul Ceahlaul.Sory Diarra a impresionat in stagiunea recent incheiata, una in care Petrolul a obtinut promovarea in Liga 1. Cele 15 goluri inscrise l-au adus in atentia cluburilor europene din primul esalon.LYONUn fost capitan ... citeste toata stirea