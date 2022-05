Golgheteri cu cei mici! Ivan si Markovic, discreti in meciurile "de titlu"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 19 mai 2022, 09:50 / Actualizat joi, 19 mai 2022 10:02Andrei Ivan (25 de ani) si Jovan Markovic (21 de ani), gurile de foc ale Craiovei in acest sezon, au punctat mai mult in meciurile de categoria a doua si au fost destul de discreti in cele "de titlu".Universitatea Craiova a clacat iar pe finalul sezonului si a ratat, unul dupa altul, locul secund in campionat si calificarea in finala Cupei Romaniei. Explicatiile rateurilor date de olteni sunt, ... citeste toata stirea