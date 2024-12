Gout Gout, "diamantul" atletismului mondial, l-a depasit pe Usain Bolt si a doborat un record realizat acum 56 de ani

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 21:10 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 21:37Gout Gout, un alergator australian in varsta de 16 ani, a devenit subiectul principal al zilei in atletism dupa ce a reusit sa doboare recordul national la 200 m si sa coboare timpul reusit de Usain Bolt la 16 ani.Brisbane gazduieste in aceste zile Campionatul Scolar Australian, iar starul intrecerilor a fost, fara indoiala, Gout Gout, un atlet in varsta de 16 ani originar din ... citește toată știrea