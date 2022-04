Greseala uriasa a lui Aioani in Farul - FCSB * "Assist" pentru Florin Tanase

Articol de GSP - Publicat luni, 25 aprilie 2022, 23:10 / Actualizat luni, 25 aprilie 2022 23:17Marian Aioani (22 de ani), portarul celor de la Farul, a comis o eroare decisiva in minutul 67 al meciului cu FCSB, scor final 0-4.Portarul Farului, pus serios la treaba pana in acel moment, a incercat sa schimbe partea cu o degajare lunga. Fara a avea adversar in apropiere, Aioani a trimis exact pe pieptul lui Florin Tanase, aflat la aproximativ 20 de metri de poarta.farul - fcsbReactia unui ... citeste toata stirea