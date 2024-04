Greseli mari in Otelul - Hermannstadt * Oaspetii ar fi trebuit sa primeasca un penalty + Arbitrul a evitat sa dea un rosu in prelungiri

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 15:31 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 15:45Otelul Galati - FC Hermannstadt, scor 1-0, a avut si doua momente controversate cu centralul Andrei Antonie si arbitrul VAR, Sebastian Coltescu, in prim plan.Sibienii au toate motivele sa reclame ca au avut un penalty neacordat in minutul 13 al jocului.Desi era plasat bine la faza cu pricina, centralul Andrei Antonie nu a observat cum Zhelev l-a calcat in careul galatenilor ... citește toată știrea