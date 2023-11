Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 13 noiembrie 2023, 16:14 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 16:17Lorena Balaci, fiica regretatului Ilie Balaci, a comentat cu dezgust fotografia controversata publicata duminica de cei de la FCU Craiova, in ziua meciului pierdut cu FCSB, 1-2.Lorena, un personaj apropiat de Universitatea Craiova, a catalogat drept "grotesc si odios" modul in care celalalt club din Banie a promovat in social-media duelul cu FCSB.Fotografia realizata in Photoshop de ... citeste toata stirea