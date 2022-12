Grozavu incepe sa "curete" lotul de jucatori straini! Poli Iasi s-a despartit de atacantul Mykhaylo Plokhotnyuk

Atacantul ucrainean Mykhaylo Plokhotnyuk (23 de ani) este primul jucator care se desparte de clubul Politehnica Iasi in pauza competitionala din aceasta iarna.Aflat pe lista jucatorilor care nu l-au multumit pe antrenorul Leo Grozavu, varful in varsta de 23 de ani a ajuns la un acord cu oficialii ieseni si si-a reziliat pe cale amiabila contractual scadent in vara anului viitor.6 goluri marcate de Plokhotnyuk pentru Poli Iasi, doua in acest sezonVenit la Iasi in luna ianuarie a acestui an, ... citeste toata stirea