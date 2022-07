GSP prezinta topurile noului sezon * Vedetele de la CFR, FCSB si Craiova domina clasamentele

Articol de Liviu Manolache - Publicat joi, 14 iulie 2022, 14:38 / Actualizat joi, 14 iulie 2022 14:42GSP prezinta topurile inceputului de sezon: Marius Constantin e veteranul prezentelor in Liga 1, Camora conduce ierarhia strainilor actuali, iar Tanase si Nistor formeaza tandemul golgheter-pasator * Desi are multe variante U21, FCSB n-are niciun jucator in Top 5 prezente pe prima scena * Dan Petrescu si Hagi sunt detasat cei mai experimentati si singurii cu titlu in CV, in vreme ce Hoban va ... citeste toata stirea