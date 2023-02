GSP SPECIAL Michael Jordan, supremul GOAT, implineste astazi 60 de ani! * 23 de lucruri mai putin cunoscute despre el: de ce a mituit un angajat al unui aeroport + Incidentul care i-a marcat copilaria si a dus la o fobie cu care a ramas pe viata

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 17 februarie 2023, 08:54 / Actualizat vineri, 17 februarie 2023 10:29Michael Jordan, supremul GOAT, implineste astazi 60 de ani, in anul de gratie 2023. Cel ce a fost vital ca aerul in sport, care a creat o arta, o epoca, un brand, ideea de a fi cel mai bun.Maiestatea Sa Michael Jordan implineste astazi 60 de ani. Sunt multe apelative, toate magulitoare, la adresa celui care, practic, a inventat termenul de GOAT - Greatest of All Time - "cel mai ... citeste toata stirea