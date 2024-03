Gueye Mansour a schimbat echipa si va lupta cu sanse mari la promovarea din Liga 3 in Liga 2. Cu cine a semnat africanul ajuns la 38 de ani

Gueye Mansour este unul dintre cei mai longevivi straini care au jucat in Romania. De ani buni se afla in fotbalul nostru, dar cu toate acestea nici macar nu s-a retras din teren. Africanul continua sa evolueze si la 38 de ani, iar din a doua parte a sezonului de Liga 3 va lupta pentru promovarea in Liga 2.In prima parte a stagiunii a fost sub contract cu echipa CSM Sighetu Marmatiei (locul 5 in Seria 10), dar in actuala pauza competitionala din divizia a treia a semnat cu CSM Olimpia Satu ... citește toată știrea