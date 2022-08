Hagi a mai oficializat azi un transfer * Intariri in ofensiva pentru Farul

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 14:42 / Actualizat luni, 15 august 2022 14:58Farul Constanta a anuntat imprumutul lui Louis Munteanu (20 de ani) de la Fiorentina.Atacantul crescut in "Academia Gheorghe Hagi" se intoarce sub comanda "Regelui", dupa doi ani. El era vandut de Viitorul (actuala Farul) la Fiorentina pentru 1,7 milioane de euro, in 2020.ROMANIA U21Florin Bratu, OUT de la nationala U21 * Prima reactie a antrenorului + Cine e favorit sa-l inlocuiascaLouis ... citeste toata stirea