Articol de David Marinescu - Publicat joi, 18 mai 2023, 20:53 / Actualizat joi, 18 mai 2023 23:29Gheorghe Hagi a continuat, joi seara, seria interventiilor taioase din ultimele saptamani. Antrenorului liderului Farul a insistat sa intre in direct la emisiunea "Fotbal Club" de la Digi Sport, deranjat ca in studio nu se vorbea despre victoriile dobrogenilor contra FCSB din sezonul regulat.Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Orange ... citeste toata stirea