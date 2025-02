Hagi a vazut meciul din birou! * 5 detalii care nu s-au vazut la TV in Farul - Gloria Buzau

Articol de Ionut Coman - Publicat luni, 10 februarie 2025, 22:20 / Actualizat luni, 10 februarie 2025 22:48Suspendat din cauza cartonaselor galbene, Gica Hagi nu a vazut jocul dintre Farul Constanta si Gloria Buzau pe viu, urmarindu-l la TV din propriul birou. A tinut insa legatura in permanenta cu colaboratorii sai, luand toate deciziile importante in timpul partidei. In plus, a evitat gerul patrunzator, care a facut ca pe stadionul de la Ovidiu sa fie doar cateva sute de spectatori. ... citește toată știrea