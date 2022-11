Hagi a vorbit despre event, apoi a plecat val-vartej de la interviu: "Ati uitat cati tineri am bagat. Nu mai mutati bobul in alta parte"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 noiembrie 2022, 23:30 / Actualizat miercuri, 09 noiembrie 2022 23:32Gica Hagi (57 de ani), antrenorul-finantator de la Farul, a comentat victoria cu Rapid din grupele Cupei Romaniei, scor 2-0."A fost greu, din toate punctele de vedere. Ne asteptam la asta, stiam ce potential au, dar cred ca am pregatit bine meciul. Am fost inspirati. Este o victorie frumoasa, care ne da incredere si ne metine in lupta pentru calificarea mai departe", a spus Hagi. ... citeste toata stirea