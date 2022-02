Hagi acuza televiziunile si lanseaza o teorie a conspiratiei: "Cum sa nu avem reluari? Lucrurile se stiau dinainte!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022, 18:41 / Actualizat sambata, 05 februarie 2022 18:43Farul - Chindia 0-1 | Gica Hagi a avut parte de o aniversare nefericita. In ziua in care a implinit 57 de ani, "Regele" a acuzat arbitrajul, televiziunile si o conspiratie impotriva formatiei sale.Farul a ramas in 10 jucator inca din minutul 30, cand Horia Mladinovici i-a aratat direct "rosu" atacantului Jefte Betancor. Spaniolul il lovise cu cotul in spate pe Paul Iacob, fundasul ... citeste toata stirea