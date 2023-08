Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 20 august 2023, 20:52 / Actualizat duminica, 20 august 2023 21:37Gica Hagi (58 de ani), managerul de la Farul Constanta, a analizat infrangerea echipei cu Rapid, scor 1-3, in etapa a 6-a din SuperLiga.Meciul cu Rapid a venit intre doua partide europene pentru Farul. Constantenii au castigat miercuri cu Flora Tallin, 2-0, in turul 3 preliminar din Conference League. Elevii lui Hagi au meci si pe 24 august in play-off-ul Conference, cu HJK Helsinki, ... citeste toata stirea