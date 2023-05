Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 24 mai 2023, 09:09 / Actualizat miercuri, 24 mai 2023 09:27Gheorghe Hagi (58 de ani), managerul Farului, e impresionat de Tudor Baluta (24), mijlocasul central al campioanei."Baluta juca numar 9 la Cupa Hagi. L-am vazut la scoala lui Gica Popescu si am vazut ca e foarte inteligent. Joaca numai in fata, cateodata ma enerveaza, ca da pase decisive. Da niste pase pe care nici eu nu le inteleg, cu toate ca am fost decar. Da niste exterioare...", a ... citeste toata stirea