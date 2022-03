Hagi, impresionat de elevul sau: "Cel mai tanar si complet mijlocas din Liga 1"

Articol de GSP - Publicat vineri, 18 martie 2022, 17:57 / Actualizat vineri, 18 martie 2022 18:25Gica Hagi (57 de ani) a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Eduard Radaslavescu, juniorul celor de la Farul, declarandu-se impresionat de forma aratata de pustiul care va implini la vara 18 ani.Mijlocasul Eduard Radaslavescu, jucator cu 15 aparitii in Liga 1, este cel mai nou "pariu" al lui Hagi. Antrenorul constantenilor a vorbit la superlativ de "perla" pe care o are in curte si s-a ... citeste toata stirea