Hagi, mesaj inainte de perioada de mercato: "Lucram si noi, nu dormim"

Articol de Ionut Coman, Laura Soica - Publicat sambata, 14 decembrie 2024, 16:59 / Actualizat sambata, 14 decembrie 2024 17:25Gica Hagi, managerul Farului, a vorbit despre ce urmeaza la echipa lui in perioada de mercato din iarna.Farul - FCSB va avea loc duminica, de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP si transmis in direct pe Prima Sport 1 si Digi Sport 1.RangersAnunt in presa din Scotia despre Ianis Hagi, inainte de Celtic - RangersGica Hagi: "Lucram si noi, nu dormim"La ... citește toată știrea