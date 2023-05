Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 22 mai 2023, 17:43 / Actualizat luni, 22 mai 2023 18:32Gica Hagi, managerul Farului, are planuri mari dupa castigarea titlului in SuperLiga.La o zi dupa cucerirea celui de-al doilea campionat din cariera ca antrenor, Hagi a anuntat ca vrea sa faca transferuri rasunatoare la Farul. Gica vrea sa aduca jucatori experimentati, pentru a face fata in preliminariile Champions League.FCSBGest SOCANT, nevazut la TV, facut de Florinel Coman in Farul - FCSB! ... citeste toata stirea