Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 20 iunie 2023, 07:41 / Actualizat marti, 20 iunie 2023 09:17Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, s-a enervat dupa ce a ascultat discursul selectionerului Edi Iordanescu de la finalul partidei Elvetia - Romania, 2-2, din preliminariile EURO 2024.S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo si Israel - Andorra. Rezultatele - aici"Tricolorii" ocupa in acest moment pozitia secunda in grupa I, sub Elvetia. Primele doua clasate se ... citeste toata stirea