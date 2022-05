Halep a urcat pe 3 in clasamentul all-time al banilor castigati din tenis! Cum arata top 10 + cine e urmatoarea romanca din ierarhie

Articol de GSP - Publicat luni, 02 mai 2022, 19:42 / Actualizat luni, 02 mai 2022 20:28Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), scor 6-4, 6-4, si s-a calificat in sferturile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanta a ajuns pe locul 3 in ierarhia all-time a banilor castigati din tenis.Simona Halep va juca in sferturi cu tunisianca Ons Jabeur (10 WTA), invingatoare in fata Belindei Bencic, scor 6-2, 3-6, 6-2. Meciul e miercuri, la o ora ... citeste toata stirea