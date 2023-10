Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 10:25 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 11:07Divizionara secunda Unirea Dej, una dintre formatiile care inregistreaza un regres semnificativ in acest sezon, trece printr-un punct critic: sefii l-au concediat pe antrenorul Dacian Nastai, iar in interiorul clubului se desfasoara importante "miscari tectonice".Dintr-o formatie solida de play-off, cum devenise sub comanda lui Dragos Militaru, Unirea Dej a ajuns una dintre ... citeste toata stirea