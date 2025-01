Haos total la Rapid * Pascanu nu e singurul fotbalist ramas in Dubai! Vedeta echipei a refuzat sa revina in Romania

Articol de Adrian Duta, Carmen Dumitru - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 08:59 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 09:52Atacantul Aaron Boupendza (28 de ani) a refuzat sa se intoarca in Romania cu Rapid si a ramas in Dubai. Spre deosebire de Alexandru Pascanu, in cazul caruia s-ar fi comis o eroare cu pasaportul, gabonezul a decis de buna voie sa ramana in Emirate.Boupendza a fost nemultumit ca nu a primit o parte din bonusul de instalare pe care l-a agreat in momentul semnarii ... citește toată știrea