Haos total la un club de traditie * Numesc al treilea presedinte in acest sezon!

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 16 februarie 2024, 15:27 / Actualizat vineri, 16 februarie 2024 16:15Chindia va anunta numirea unui nou presedinte, fostul primar al orasului Targoviste in perioada 2008-20014, Gabriel Boriga, actualul City Manager.Acesta este al treilea presedinte al clubului din Liga 2 in acest sezon. Primul a fost fostul fotbalist Andrei Cordos, schimbat in octombrie 2023 cu Lorin Petrescu, fost vicepresedinte si patron al unuia dintre sponsorii echipei, ... citește toată știrea