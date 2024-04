"Harry Potter" s-a mutat la Buzau si e aproape de promovare! Gloria Buzau, victorie cu Csikszereda + Unirea Slobozia, inca un pas catre Superliga

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video), Emanoil Ursache - Publicat duminica, 21 aprilie 2024, 15:25 / Actualizat duminica, 21 aprilie 2024 18:34Gloria Buzau a invins-o pe Csikszereda, 1-0, si a urcat pe loc direct promovabil in Superliga, cele doua facand rocada in clasament. In primul meci de duminica, Unirea Slobozia s-a impus in deplasarea de la Selimbar, scor 2-1.Unirea Slobozia si Gloria Buzau ocupa in acest moment, la jumatatea play-off-ului, pozitiile direct promovabile in ... citește toată știrea