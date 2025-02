Hartuitorul Emmei Raducanu a primit un ordin de restrictie * Guvernul din Dubai a dat detalii despre interactiunea dintre sportiva si turistul cu comportament obsesiv

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 10:37 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 10:41Barbatul care i-a provocat Emmei Raducanu un atac de panica in timpul duelului cu Karolina Muchova din turul al doilea de la Dubai a primit un ordin de restrictie si a fost interzis de la viitoare turnee.Marti, 18 februarie, dupa game-ul al doilea al confruntarii dintre Emma Raducanu si Karolina Muchova, sportiva britanica a izbucnit in plans si s-a adapostit in spatele scaunului ... citește toată știrea