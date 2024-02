Haz de necaz * Marius Lacatus, atac la conducerea Stelei: "Nu-mi plac meciurile amicale"

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 07:19 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 08:54Marius Lacatus (59 de ani), legenda Stelei, a ajuns la capatul rabdarii si nu mai merge la meciurile echipei din liga a doua pana cand nu va avea drept de promovare in Superliga.CSA Steaua este blocata in liga a doua din cauza formei de organizare, iar "militarii" nu vor putea promova nici in acest sezon, indiferent de pozitia pe care vor termina.CSU Craiova - U Cluj 2-2Prima ... citește toată știrea