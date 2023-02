Helmut Duckadam povesteste cum a ajuns in coma la spital dupa ce a fost lovit de o masina * A suferit aproape 10 interventii chirurgicale dificile

Articol de Bogdan Fechita - Publicat joi, 02 februarie 2023, 10:25 / Actualizat joi, 02 februarie 2023 10:25Helmut Duckadam, 63 de ani, a trecut printr-un moment de cumpana pe cand avea 11 ani: a fost lovit in plin de o masina si a ajuns in coma la spital."Eroul de la Sevilla", care a povestit despre acest episod in cartea sa biografica "Der Tormann" (in traducere: "Portarul"), si-a amintit de acest episod si in timpul unui podcast realizat impreuna cu Silviu Tudor Samuila, pentru Orange ... citeste toata stirea