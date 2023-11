Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 16 noiembrie 2023 22:57 / Actualizat vineri, 17 noiembrie 2023 09:04Fostul portar Helmut Duckadam (64 de ani) se teme de posibilitatea ca emotiile sa reprezinte un impediment pentru "tricolori" in meciurile decisive pentru calificarea la EURO 2024Romania are o sansa imensa de a ajunge la EURO 2024. Elevii lui Edward Iordanescu trebuie sa obtina cel putin un egal in meciul cu Israel (18 septembrie) pentru a fi calificati matematic la Europeanul ... citeste toata stirea