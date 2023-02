Helmuth Duckadam, fascinat de jocul celor de la FCSB din ultima perioada: "Daca o tin asa, cu siguranta au sanse mari la castigarea campionatului"

Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 14 februarie 2023, 08:37 / Actualizat marti, 14 februarie 2023 09:50Helmuth Duckadam (63 de ani), fostul mare portar al celor de la Steaua Bucuresti, s-a aratat impresionat de fotbalul aratat de vicecampioana Romaniei, FCSB, in ultima perioada."Eroul de la Sevilla" considera ca, daca va continua asa, gruparea ros-albastra va avea sanse la castigarea campionatului, mentionand ca formatia ce ocupa in acest moment locul 3 in clasamentul Ligii 1 poate ... citeste toata stirea