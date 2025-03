"Hentul lui Homawoo e intentionat, fara discutii" * Conspiratie lansata in direct, dupa CFR Cluj - Dinamo

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 16 martie 2025, 10:35 / Actualizat duminica, 16 martie 2025 10:42Jurnalistul Narcis Drejan este convins ca Josue Homawoo (27 de ani), fundasul central de la Dinamo, a comis-o voit in meciul pierdut de "caini", scor 1-3, pe terenul celor de la CFR Cluj, in prima etapa a play-off-ului.Mohammed Kamara marca din penalty in minutul 80, punand la adapost cele 3 puncte pentru clujeni. Penalty-ul a fost facut de Homawoo, care a atins mingea cu mana ... citește toată știrea