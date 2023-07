Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 07 iulie 2023, 08:50 / Actualizat vineri, 07 iulie 2023 09:50Mijlocasul defensiv Nana Boateng (29 de ani) este la un pas de Jeonbuk, echipa sud-coreeana preluata de curand de Dan Petrescu. Boateng s-a fotografiat la aeroport, in drumul catre noua lui formatie. Impresarul sau a postat sugestiv: "Here we go", slogan prin care celebrul jurnalist Fabrizio Romano anunta transferurile rezolvate.Dupa aproape doi ani la CFR Cluj, Nana Boateng schimba ... citeste toata stirea