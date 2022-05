Hermannstadt a promovat, dar ramane fara unul dintre jucatorii de baza * MM Stoica: "Din sezonul viitor va fi la FCSB"

Articol de GSP - Publicat duminica, 15 mai 2022, 18:35 / Actualizat duminica, 15 mai 2022 19:07Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a anuntat ca fundasul stanga Alexandru Pantea (18), imprumutat la Hermannstadt in acest sezon, va face parte din lotul ros-albastrilor in urmatoarea stagiune.In vara lui 2021, FCSB a ales sa-l imprumute pe Alexandru Pantea, jucator crescut in propria Academie, la Hermannstadt. Tanarul fundas lateral a avut un sezon excelent la echipa sibiana, ... citeste toata stirea