Hermannstadt a transferat un atacant cu o Cupa a Croatiei in palmares

Articol de GSP - Publicat sambata, 24 septembrie 2022, 11:44 / Actualizat sambata, 24 septembrie 2022 12:39FC Hermannstadt a ajuns la un acord cu atacantul croat Matko Babic (24 de ani). Jucatorul a venit liber de contract, dupa ce a evoluat ultima data la gruparea cipriota PAEEK Kyrenia, cu care a retrogradat la finalul sezonului trecut.Noul atacant al celor de la Hermannstadt Sibiu are 3 selectii in nationala Croatiei U21 si o cupa a Croatiei, cu HNK Rijeka, in sezonul 2019/2020. ... citeste toata stirea