Horia Tecau inainte de intalnirea dintre Romania si Ucraina: "Aceste fete sunt modele pentru romani"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 15:43 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 16:04Horia Tecau (39 de ani), capitanul nejucator al Romaniei, a vorbit inainte de confruntarea de Billie Jean King Cup dintre Romania si Ucraina, care are loc vineri si sambata in SUA.Horia Tecau este la a sasea intalnire de Billie Jean King Cup in postura de capitan nejucator al echipei Romaniei. El a debutat pe banca Romaniei in aprilie 2022, cu Polonia."Cand am preluat aceasta functie a ... citește toată știrea