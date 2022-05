"Hotia si minciuna m-au oprit sa investesc" * Becali anunta conditia pentru a mai finanta FCSB

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 mai 2022, 09:54 / Actualizat duminica, 22 mai 2022 10:28Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, a anuntat ca va mai investi bani in club doar daca echipa ajunge in grupele Conference League.Clasata pe locul 2 in acest sezon, FCSB va participa in preliminariile Conference League sezonul urmator. Echipa patronata de Gigi Becali va intra in turul 2 preliminar, la fel ca in sezonul precedent, cand a fost eliminata umilitor de Sahtior Karagandy.De ... citeste toata stirea