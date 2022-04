"Hulk al Iranului" ii raspunde "celui mai fioros om din lume", dupa ce a fost acuzat ca si-a trucat pozele * Mesaj razboinic inainte de marea lupta

Articol de GSP - Publicat duminica, 03 aprilie 2022, 17:50 / Actualizat duminica, 03 aprilie 2022 18:20Sajad Gharibi, cunoscut ca "Hulk al Iranului", i-a dat replica viitorului sau adversar, Martyn Ford, cel supranumit "cel mai fioros om din lume".Una dintre cele mai asteptate lupte ale anului ii pune fata in fata pe colosii Martyn Ford si Sajad Gharibi, pe 30 aprilie, in faimoasa "O2 Arena" din Londra.Dupa ce Ford l-a acuzat ca isi trucheaza in Photoshop imaginile postate pe retelele de ... citeste toata stirea