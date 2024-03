I-a batut pe Rafael Nadal si Novak Djokovic in finala de Grand Slam, iar acum vine la Bucuresti, la Esiriac Open 2024: "Fiti prezenti pentru a fi martorii maretiei"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 08 martie 2024, 11:03 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 11:29Organizatorii turneului de tenis Tiriac Open 2024 au anuntat prezenta elvetianului Stan Wawrinka (38 de ani, #70 ATP), multiplu castigator de turnee de Grand Slam.Turneul ATP 250 "Tiriac Open" se va desfasura in perioada 14-21 aprilie la Bucuresti in incinta "Bazei Sportive Nastase/Marica", pe zgura.HALEP, ADIO SUSPENDAREExpert in analiza medicamentelor explica diferenta dintre ... citește toată știrea