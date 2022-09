I-a costat o avere, dar nu stiu care e postul lui ideal: "Ce, Joao Felix a dat randament?"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 septembrie 2022, 11:27 / Actualizat miercuri, 21 septembrie 2022 12:04David Miculescu, fotbalistul in varsta de 21 de ani cumparat de FCSB cu 1,7 milioane de euro, a inscris doar doua goluri in primele 12 meciuri la noua echipa. Staff-ul ros-albastrilor nu s-a lamurit pana acum care este pozitia ideala a aradeanului.In sezonul trecut, cel mai bun al carierei, David Miculescu a inscris 8 goluri in 38 de meciuri. El a fost "plimbat" pe mai multe pozitii, ... citeste toata stirea