I-a iesit lui Becali * Jucatorii pentru care a insistat, decisivi in cursa spre un nou titlu

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 09:00 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 10:25FCSB are prima sansa la un nou titlu de campioana, reusind sa impresioneze de multe ori prin jocul prestat pe faza ofensiva.Dar nu doar atacul ros-albastrilor, in care au excelent Darius Olaru (14 goluri) si Florinel Coman (10 goluri) impresioneaza, ci si defensiva echipei lui Elias Charalambous arata excelent in acest sezon.SUPERLIGAIerarhia pe cote * FCSB e numarul 1 ... citește toată știrea