I-am inspaimantat! Presa din Belgia da alerta inaintea meciului cu Romania: "Debut in iad, baietii lui Iordanescu au transmis mesajul"

Articol de Cezar Titor - Publicat marti, 18 iunie 2024, 10:55 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 11:54Presa din Belgia avertizeaza inaintea disputei de sambata cu Romania (Koln, ora 22:00). "Diavolii rosii" nu au alta alternativa in afara victoriei. Un esec pentru selectionata lui Domenico Tedesco ar fi sinonim cu un veritabil dezastru: al doilea turneu final consecutiv in care Belgia nu trece de faza grupelor.Ieri, Belgia a avut o prestatie extrem de slaba la Frankfurt, cedand in fata ... citește toată știrea