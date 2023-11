Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 20 noiembrie 2023, 17:26 / Actualizat luni, 20 noiembrie 2023 17:50Ianis Hagi (25 de ani), mijlocas la Deportivo Alaves si echipa nationala a Romaniei, are de gand sa joace "pana la 38 de ani, poate 40". Ar avea, astfel, o cariera mai lunga decat a avut tatal lui, Gheorghe, retras in 2001, la varsta de 36 de ani.Ianis Hagi este fotbalistul roman al momentului. Mijlocasul lui Deportivo Alaves a marcat golul victoriei pentru Romania in duelul cu ... citeste toata stirea