Ianis Hagi, lovit de ghinion in Scotia! S-a accidentat la genunchi si a fost inlocuit in prima repriza

Jucatorul Ianis Hagi s-a accidentat la meciul pe care echipa Glasgow Rangers il joaca, vineri, cu Stirling Albion, in 16-imile Cupei Scotiei.Ianis Hagi s-a accidentat la meciul echipei Rangers din Cupa Scotiei Ianis s-a accidentat la genunchi, in minutul 14 al meciului de pe Ibrox Park.El a primit ingrijiri pe teren, dar nu a mai putut continua meciul, fiind inlocuit cu debutantul Alex Lowry.Accidentarea vine intr-un moment nefericit, intrucat Ianis Hagi era titular in ultima perioada la ... citeste toata stirea