Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 20 iunie 2023, 00:05 / Actualizat marti, 20 iunie 2023 01:54ELVEEsIA - ROMANIA 2-2. Ianis Hagi, folosit din primul minut de Edi Iordanescu, a iesit de pe teren in minutul 57, cand elvetienii conduceau cu 2-0. Cu putine realizari in perioada petrecuta pe teren, fotbalistul lui Rangers a evidentiat la final spiritul de lupta al "tricolorilor" si lucrurile pozitive cu care ramanem dupa egalurile cu Kosovo si Elvetia.S-au mai jucat in grupa Romaniei: ... citeste toata stirea